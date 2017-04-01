В Перми высадят редкие деревья
2017 год объявлен Годом экологии в России, и Пермь отметит его особо: в скверах и парках, вдоль дорог и улиц, на территории городских лесов будет высажено около 15 тысяч молодых деревьев.
Ассортимент новых зеленых насаждений будет разнообразным: помимо привычных яблонь, кленов, ив, сирени, лип и берез улицы города украсят сосны и ели, лиственницы, несколько деревьев тополя пирамидального, дуба черешчатого и вяза, а также занесенная в Красную книгу лещина обыкновенная. Также Пермь расцветет миллионом ярких цветов – общая площадь цветочных посадок в городе составит 3 гектара.
Весенние посадки пройдут во всех районах Перми. Молодые саженцы появятся в Театральном саду, сквере купцов Грибушиных, сквере Авиаторов, на улицах Луначарского, Мира, Леонова и других, на набережной Камы, в скверах у памятника культуры «Дом чекистов» и на улице Бригадирской, 4. Газоны на улице Героев Хасана и проспекте Парковом включены в план озеленения по предложениям пермяков. Кстати, свои предложения по местам посадок жители могут присылать в управление по экологии и природопользованию администрации Перми на адрес электронной почты uep@gorodperm.ru. В письме необходимо указать адрес, по которому хотелось бы произвести посадки, и приложить схему с отметкой места. Если каких-либо технических или юридических ограничений на озеленение данного места нет, оно может быть включено в список озеленительной кампании.
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