В PERMM придет «Низкая облачность»

На следующей неделе в музее современного искусства PERMM открывается выставка "Низкая облачность" Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной. Основу экспозиции составляют новые работы художников, которые будут впервые представлены пермской публике. В декабре прошлого года выставка была показана в московской галерее "Гридчинхолл" и получила восторженные отзывы профессионалов и обычных зрителей.

Цитата из пресс-релиза музея PERMM "Низкая облачность - состояние пространства, в котором теряются границы; мы можем угадывать целое, наблюдая отдельные фрагменты, иногда восстанавливаем знакомый образ по едва уловимым чертам. Облик места создают изображения некоторых хорошо известных объектов пермской деревянной скульптуры и пейзажи - фантомы с возникающими в них топографическими знаками, картографические фрагменты пространства, в котором мы находимся".