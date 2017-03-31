Директор турфирмы похитила у клиентов 230 тысяч рублей
В Перми директор турфирмы похитила у клиентов 230 тысяч рублей. В отношении 28-летней главы туристической компании возбудили уголовное дело. Клиенты сообщили, что купили турпутевки на отдых, но так и не смогли выехать. Как выяснилось, находчивая бизнес-вумен забрала деньги себе. Сейчас в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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