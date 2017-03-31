Со сменой резины можно повременить
ГИБДД Прикамья просит повременить со сменой резины на летнюю. В ГИБДД напоминают, что в связи с перепадами температур на дорогах сохраняется гололедица. Необходимо выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и предписания дорожных знаков, избегать резкого маневрирования, напоминают полицейские.
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