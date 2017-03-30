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Платные парковки: а велика ли выручка?

платная парковка

Выручка от платной парковки в центре Перми не перекрывает сумму контракта, заключенного с подрядчиком проекта. Выполнить план по доходам запланировано летом 2017 года. Ежегодно выручка от платных автостоянок должна составлять не менее 52 млн рублей, только тогда будут выполнены условия контракта, заключенного с оператором системы паркинга. Пока плановых показателей достичь не получилось: с начала работы системы летом 2016 года выручка составила менее 15 млн рублей, сообщает Пермская дирекция дорожного движения. Собираемость платежей по итогам первого квартала этого года, по неофициальным данным, не дотянула до 10 млн. рублей.
Максим Кис, начальник "Пермской дирекции дорожного движения": "В контракте прописано, что сумму в 156 млн рублей (это цена пятилетнего контракта) подрядчик получает только в том случае, если он обеспечивает наполнение бюджета города Перми платежами от пользователей платных парковок на сумму в 260 млн рублей. Если денег будет меньше, то и размер вознаграждения оператора пропорционально уменьшится. Ежеквартально производится расчет, и по результату подписываем акт".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.03.2017 в 18:02 в рубрике - Новости T7-inform

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