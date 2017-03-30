В Пермь приедет «Коляда-театр»
В начале апреля с гастролями в Пермь приедет екатеринбургский "Коляда-театр". "Солнце русской драматургии" именно так называет пресса Николая Коляду, художественного руководителя театра. Он привезет в наш город сразу десять спектаклей, которые актеры сыграют на большой сцене Театра-Театра и в "Сцене-Молот".
Николай Коляда, режиссёр: "На большой сцене мы будем играть спектакли, которые сможет принять разная публика. Это "Дыроватый камень", "Фальшивый купон" или "Старосветская любовь". А на малой - спектакли для тех, кто хочет познакомиться с современными театральными формами. И, конечно, в нашей программе есть детские сказки".
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