В Перми установят сотни дог-боксов

Летом в Перми появятся 480 дог-боксов. Все ящики с гигиеническими пакетами для собачьих экскрементов будут разработаны в единых стилистике и цвете - об этом сообщает активист Иван Пасынков. Первый бокс появился в сквере Декабристов в мае прошлого года. В ближайшие два месяца 90 боксов по заявке УК "ЭКВО" появятся в Индустриальном районе, еще два - в ЖК "Грибоедовский". Также заявка на почти 300 dog-стоек поступила от одного из крупных пермских застройщиков. Где они будут установлены, пока неизвестно.