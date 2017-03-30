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Пермские черлидеры завоевали путёвки на чемпионат Европы и Мира

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Пермские черлидеры завоевали путёвки на чемпионат Европы и Мира. Отбор на главные старты года проходил в рамках Чемпионата и Первенства России, который состоялся на базе спорткомплекса им. Сухарева. Конкуренцию прикамцам на нём составили команды из Москвы, Тольятти, Самары и других регионов. Пермские спортсмены, в том числе и воспитанники отделения черлидинга муниципальной спортшколы олимпийского резерва "Киокушинкай", заняли 11 первых мест, три вторых и два третьих. Таким образом наши спортсмены завоевали себе путевки на чемпионат Европы, который пройдет в Хорватии, и чемпионат мира, запланированный в Японии.

Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

Опубликовано: 30.03.2017 в 16:12 в рубрике - Новости T7-inform

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