Пермские черлидеры завоевали путёвки на чемпионат Европы и Мира. Отбор на главные старты года проходил в рамках Чемпионата и Первенства России, который состоялся на базе спорткомплекса им. Сухарева. Конкуренцию прикамцам на нём составили команды из Москвы, Тольятти, Самары и других регионов. Пермские спортсмены, в том числе и воспитанники отделения черлидинга муниципальной спортшколы олимпийского резерва "Киокушинкай", заняли 11 первых мест, три вторых и два третьих. Таким образом наши спортсмены завоевали себе путевки на чемпионат Европы, который пройдет в Хорватии, и чемпионат мира, запланированный в Японии.