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Детский баскетбол: Поймай удачу!
31 марта в СДЮСШОР "Олимпиец" СИБУР и Единая Лига ВТБ при поддержке Российской федерации баскетбола проведут отборочный этап второго сезона баскетбольного проекта #SIBURCAMP, в котором может поучаствовать каждый юный баскетболист не старше 13 лет. На отборочном этапе участникам предстоит выполнить тесты на общую физическую подготовку, координацию и продемонстрировать баскетбольные навыки. По итогам регионального этапа в 7 городах будет отобран 21 юный баскетболист. Ребята отправятся в Москву, где со 2 по 12 апреля примут участие в учебно-тренировочном лагере под руководством лучших тренеров России. Анонсирована работа по новейшим методикам подготовки. В частности на увеличение баскетбольного IQ. Подробнее о проекте можно узнать на сайте проекта и в соцсетях.
Отборы в Перми пройдут в СДЮСШОР "Олимпиец" в пятницу 31 марта. В 4 сессии по два часа. В каждой примет участие по 20-25 детей. Начало первого занятия в 9 утра.
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