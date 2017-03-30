Исполнилось 17 лет со дня гибели в Чечне бойцов пермского и березниковского ОМОНа

17 лет исполнилось со дня гибели в чеченском населенном пункте Джани-Ведено. 29 марта 2000 года колонна численностью 50 человек (42 омоновца из Перми и Березников и 8 военнослужащих комендантской роты), выдвинулась в пункт назначения для проведения спецоперации. В это же время боевики организовали засаду. В бою погибли 36 милиционеров из Пермского края. Из окружения смогли выйти только 6 человек.

Отряду, которым командовал майор Симонов, противостояли значительно превосходящие силы боевиков. По разным оценкам, их было от 300 до 500 человек. Во время следования, когда отряд проехал уже Джани-Ведено, на безымянной высоте произошла поломка одного из автомобилей, колонна остановилась для ремонта. В это время как раз и произошло столкновение. Бой шел на протяжении 6 часов. На помощь через сутки пришли силы воздушно-десантных войск.

Как говорят, это уже стало традицией - 29 марта каждый бывший и настоящий боец пермского ОМОНа, где бы ни находился, обязательно вспоминает товарищей.

В 2001 году Верховный суд Дагестана вынес приговор пятерым обвиняемым по уголовному делу о нападении на бойцов Пермского ОМОНа. Решением суда они были пригоорены к разным срокам лишения свободы - от 3 до 21 года.