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← Белых пятен в истории Прикамья станет меньше

«Пермские боги» отправятся во Владивосток

скульптура

Пермской деревянной скульптуре из фондов предстоит самое дальнее путешествие за всю историю существования коллекции. "Пермские боги" направляются во Владивосток. Сейчас специалисты проводят первичный осмотр скульптур для того, чтобы начать готовить их к столь длительному путешествию.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 29.03.2017 в 15:19 в рубрике - Новости T7-inform

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← Белых пятен в истории Прикамья станет меньше

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