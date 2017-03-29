«Пермские боги» отправятся во Владивосток
Пермской деревянной скульптуре из фондов предстоит самое дальнее путешествие за всю историю существования коллекции. "Пермские боги" направляются во Владивосток. Сейчас специалисты проводят первичный осмотр скульптур для того, чтобы начать готовить их к столь длительному путешествию.
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