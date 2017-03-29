Белых пятен в истории Прикамья станет меньше
Пермячка Ксения Батырова готовится представить книгу по рукописям своего прадеда Константина Пылаева, который был очевидцем революционных событий. Автор книги побывал в плену у белогвардейцев и описал исторические события в своей рукописи. Долгое время рукопись хранилась в семейном архиве, пока в прошлом году пожелтевшие страницы не нашла правнучка автора Ксения. В этом году она напечатала первый тираж рукописи под называнием "В плену на Родине". Презентовать книгу девушка намерена 30 марта в пермской библиотеке имени Пушкина. Начало мероприятия в 18:00.
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