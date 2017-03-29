Пермский студент вошел в ТОП-20 программистов мира

Студент механико-математического факультета классического университета и участник университетской сборной по программированию победил в очном этапе грантовой программы фонда "Botan Investment". 24-летний Богдан Прищенко вошел в топ-20 программистов мира. Конкурс проходил в Сочи - для получения гранта предстояло решить хотя бы одну задачу и подтвердить статус гроссмейстера. Богдан справился с тремя и получил грант.