Пермский студент вошел в ТОП-20 программистов мира
Студент механико-математического факультета классического университета и участник университетской сборной по программированию победил в очном этапе грантовой программы фонда "Botan Investment". 24-летний Богдан Прищенко вошел в топ-20 программистов мира. Конкурс проходил в Сочи - для получения гранта предстояло решить хотя бы одну задачу и подтвердить статус гроссмейстера. Богдан справился с тремя и получил грант.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Из Перми до Геленджика за 3 часа
В Добрянском районе аукционы прошли с нарушениями
В Перми завершен приём заявок на благоустройство парков и скверов
Прикамцы выступят на первенстве мира
Прикамский тяжелоатлет примет участие в Чемпионате Европы
В яблочко!
ФАС России проверит тарифы на газ
В гости к юннатам наведался инспектор Россельхознадзора
«Их надо просто четвертовать!»: Создателям «Ковчега» вынесен приговор
УФАС: проект корпуса инфекционной больницы в Перми должен разработать «Гипроздрав»
Добавить комментарий: