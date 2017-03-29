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Белых пятен в истории Прикамья станет меньше →

Пермский студент вошел в ТОП-20 программистов мира

студент

Студент механико-математического факультета классического университета и участник университетской сборной по программированию победил в очном этапе грантовой программы фонда "Botan Investment". 24-летний Богдан Прищенко вошел в топ-20 программистов мира. Конкурс проходил в Сочи - для получения гранта предстояло решить хотя бы одну задачу и подтвердить статус гроссмейстера. Богдан справился с тремя и получил грант. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.03.2017 в 12:39 в рубрике - Новости T7-inform

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← Из Перми до Геленджика за 3 часа

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