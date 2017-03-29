Из Перми до Геленджика за 3 часа

В расписании аэропорта "Пермь" появился новый рейс - до города Геленджика. Самолеты будут летать на южный курорт каждую субботу с 17 июня по 23 сентября. Время в пути - три часа. компания "ЮВТ Аэро" предоставит для рейсов самолеты Bombardier CRJ200, способные взять до 50 пассажиров.