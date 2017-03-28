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← В Перми завершен приём заявок на благоустройство парков и скверов

В Добрянском районе аукционы прошли с нарушениями

УФАС

Пермское УФАС России выдало администрации Добрянского муниципального района предписание о внесении изменений в закупочную документацию двух аукционов на ремонт районных дорог стоимостью 42 млн. и 14 млн. рублей. Администрация не исполнила требование Правительства РФ №99, которое говорит о том, что участник закупки обязан иметь опыт исполнения контракта на аналогичные работы за последние три года, если цена контракта превышает 10 млн. рублей. При этом стоимость ранее исполненного договора  должна составлять не менее 20% от начальной цены контракта объявленной закупки.

Пермское УФАС России обязало администрацию Добрянского района включить это требование в документацию, отменить протоколы подведения итогов аукционов и продлить срок принятия заявок на аукционы. Основанием для проведения проверки послужили жалобы ООО «Новатек» (1 жалоба) и ООО «Асвэл-Консалт» (2 жалобы). Все жалобы УФАС признала обоснованными в части доводов об опыте выполнения аналогичных работ.


Александр Плаксин, и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России:
- Проводя относительно крупные закупки, заказчик должен получить определенные гарантии качественного исполнения контракта. Такими гарантиями должен выступать опыт выполненных работ. На это направлено постановление Правительства РФ №99, требования которого администрация Добрянского района проигнорировала.

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 28.03.2017 в 18:13 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми завершен приём заявок на благоустройство парков и скверов

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