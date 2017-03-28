В Перми завершен приём заявок на благоустройство парков и скверов

В Перми завершается приём заявок на благоустройство парков и скверов. В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Перми будет благоустроено одно из городских мест отдыха. В лидерах участок набережной Камы до порта Пермь и сквер имени Розалии Землячки. Все собранные от жителей предложения будут рассмотрены общественной комиссией, в которую вошли представители городских властей, депутаты городской думы, члены общественных организаций. При выборе места будет учитываться количество поступивших заявок по данной территории, количество жителей, посещающих ее и уровень благоустройства на данный момент.