В Перми завершен приём заявок на благоустройство парков и скверов
В Перми завершается приём заявок на благоустройство парков и скверов. В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Перми будет благоустроено одно из городских мест отдыха. В лидерах участок набережной Камы до порта Пермь и сквер имени Розалии Землячки. Все собранные от жителей предложения будут рассмотрены общественной комиссией, в которую вошли представители городских властей, депутаты городской думы, члены общественных организаций. При выборе места будет учитываться количество поступивших заявок по данной территории, количество жителей, посещающих ее и уровень благоустройства на данный момент.
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