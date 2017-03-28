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Прикамцы выступят на первенстве мира
В Чусовом соревнованиями по парному могулу завершились старты чемпионата России по фристайлу. Победителями финала в этой дисциплине стали чусовлянин Андрей Махнёв и москвичка Олеся Ломакина. "Бронзовая" медаль в активе ещё одной чусовлянки Анастасии Смирновой.
Воспитанники чусовской СДЮСШОР "Огонёк" составляют костяк молодёжной сборной команды страны. На стартующем через несколько дней первенстве мира, 6 из 8 россиян как раз прикамцы.
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