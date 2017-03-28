Прикамский тяжелоатлет примет участие в Чемпионате Европы
Ведущий прикамский тяжелоатлет Артём Окулов примет участие в Чемпионате Европы. Турнир состоится в Хорватии со 2 по 8 апреля. Всего в заявке сборной России по 11 мужчин и женщин. Категория Артёма Окулова - до 85 килограммов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В яблочко!
ФАС России проверит тарифы на газ
В гости к юннатам наведался инспектор Россельхознадзора
«Их надо просто четвертовать!»: Создателям «Ковчега» вынесен приговор
УФАС: проект корпуса инфекционной больницы в Перми должен разработать «Гипроздрав»
Наркодилера отправили есть тюремную баланду
Пермяк погиб в бою с террористами в Чечне
На бесплатную экскурсию с Владимиром Гурфинкелем
Детский отдых с бюджетной поддержкой
Портал госуслуг расширяет функционал
Добавить комментарий: