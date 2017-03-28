Прикамский тяжелоатлет примет участие в Чемпионате Европы

Ведущий прикамский тяжелоатлет Артём Окулов примет участие в Чемпионате Европы. Турнир состоится в Хорватии со 2 по 8 апреля. Всего в заявке сборной России по 11 мужчин и женщин. Категория Артёма Окулова - до 85 килограммов.