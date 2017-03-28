В яблочко!
В Перми определили самых метких молодых стрелков. На первенстве Пермского края по пулевой стрельбе на огневые рубежи вышли юноши и девушки. В стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия самыми точными были Георгий Бакланов и Софья Могучева, показавшие практически идентичный результат: 89 и 183 очка у Георгия, 88 и 182 очка у Софьи.
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