ФАС России проверит тарифы на газ
В рамках деятельности по контролю за тарифам Федеральная антимонопольная служба России запросила в РСТ по Пермскому краю тарифные дела дочерних компаний «Газпром». Предметом проверки антимонопольного ведомства является обоснованность тарифов на транспортировку газа, а также сбытовая надбавка, установленная для гарантирующих поставщиков.
Дмитрий Махонин, руководитель Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:
- Тарифы на газ входят в число социально значимых не только для населения, но и для тех организаций, которые выступают потребителями. В первую очередь нас интересует обоснованность тарифов таких крупных организаций, как АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В гости к юннатам наведался инспектор Россельхознадзора
«Их надо просто четвертовать!»: Создателям «Ковчега» вынесен приговор
УФАС: проект корпуса инфекционной больницы в Перми должен разработать «Гипроздрав»
Наркодилера отправили есть тюремную баланду
Пермяк погиб в бою с террористами в Чечне
На бесплатную экскурсию с Владимиром Гурфинкелем
Детский отдых с бюджетной поддержкой
Портал госуслуг расширяет функционал
Пермский ученый изобрел нанобатарейку для смартфонов
Из Перми открываются полеты в Нижнекамск
Добавить комментарий: