ФАС России проверит тарифы на газ





В рамках деятельности по контролю за тарифам Федеральная антимонопольная служба России запросила в РСТ по Пермскому краю тарифные дела дочерних компаний «Газпром». Предметом проверки антимонопольного ведомства является обоснованность тарифов на транспортировку газа, а также сбытовая надбавка, установленная для гарантирующих поставщиков.



Дмитрий Махонин, руководитель Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:

- Тарифы на газ входят в число социально значимых не только для населения, но и для тех организаций, которые выступают потребителями. В первую очередь нас интересует обоснованность тарифов таких крупных организаций, как АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь».