В гости к юннатам наведался инспектор Россельхознадзора
Специалистом Россельхознадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов», находящегося в г. Верещагино Пермского края.
Цель проверки – контроль за соблюдением требований законодательства Таможенного Союза, законодательства РФ в области ветеринарии.
Станция юных натуралистов является структурной единицей Управления образования администрации Верещагинского муниципального района. Служит целям дополнительного образования детей эколого-биологического направления, для чего приобретает, содержит и разводит декоративных животных и птиц.
Животные содержатся и разводятся непосредственно на станции, последний раз закупку животных проводили еще в 2012 г., также животных берут в дар от местных жителей, опекают ненужных и раненых диких животных и птиц. Всего зоологическая коллекция состоит из 37 особей животных - хомяки сирийские и джунгарские, морские свинки, попугаи волнистые и ожереловые, куры домашние, кролики, черепахи сухопутные, красноухие, болотные и трионикс, шиншилла, монгольские песчанки, ежи, нутрия.
Уход за животными проводит специально принятый для этого сотрудник - лаборант, который кормит животных как правило 2 раза в день, проводит ежедневную чистку клеток. Один раз в месяц в помещениях проводят генеральную уборку, а также чистку, мойку и дезинфекцию раствором хлорной извести с последующей выдержкой. Лаборант обеспечен спецодеждой, средствами личной гигиены.
В ходе проверки никаких нарушений в области ветеринарии и требований законодательства Таможенного Союза установлено не было.
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