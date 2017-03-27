В гости к юннатам наведался инспектор Россельхознадзора





Специалистом Россельхознадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов», находящегося в г. Верещагино Пермского края.

Цель проверки – контроль за соблюдением требований законодательства Таможенного Союза, законодательства РФ в области ветеринарии.

Станция юных натуралистов является структурной единицей Управления образования администрации Верещагинского муниципального района. Служит целям дополнительного образования детей эколого-биологического направления, для чего приобретает, содержит и разводит декоративных животных и птиц.

Животные содержатся и разводятся непосредственно на станции, последний раз закупку животных проводили еще в 2012 г., также животных берут в дар от местных жителей, опекают ненужных и раненых диких животных и птиц. Всего зоологическая коллекция состоит из 37 особей животных - хомяки сирийские и джунгарские, морские свинки, попугаи волнистые и ожереловые, куры домашние, кролики, черепахи сухопутные, красноухие, болотные и трионикс, шиншилла, монгольские песчанки, ежи, нутрия.

Уход за животными проводит специально принятый для этого сотрудник - лаборант, который кормит животных как правило 2 раза в день, проводит ежедневную чистку клеток. Один раз в месяц в помещениях проводят генеральную уборку, а также чистку, мойку и дезинфекцию раствором хлорной извести с последующей выдержкой. Лаборант обеспечен спецодеждой, средствами личной гигиены.

В ходе проверки никаких нарушений в области ветеринарии и требований законодательства Таможенного Союза установлено не было.