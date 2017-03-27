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«Их надо просто четвертовать!»: Создателям «Ковчега» вынесен приговор
12 лет назад кредитно-потребительский кооператив «Ковчег» прогремел на весь Пермский край. Деньги у населения собирали под 28,5 процентов годовых - классическая схема финансовой пирамиды. В результате 2 125 пострадавших, общая сумма ущерба 233 миллиона рублей.
На чтение приговора судье понадобился почти месяц. И вот реальный срок для организатора финансовой пирамиды Дениса Толстикова.
Татьяна Старкова, судья Ленинского районного суда: "По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить 12 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей».
Михаил Матвеев также признан виновным и получил 12 лет колонии общего режима, юрист Марина Кичмерешкина - 5 лет. Все взяты под стражу в зале суда.
В свое время государственный обвинитель в качестве максимального наказания мошеников предлагал 17 лет колонии строго режима. Так что потрадавшие своего недовольства не скрывают. Эмоции за время разбирательства накопились - и просто выплескиваются через край.
Нина Садилова: "Сейчас это просто смех, просто издевательство. Таких людей надо не просто на 5 лет осуждать, их надо просто четвертовать, чтобы другим было неповадно, четвертовать или расстреливать!".
Денису Толстикову приговор напротив показался черезчур суровым, пообещал обжаловать. А что касается финансового возмещения. То одно арестованное имущество пока оценивается в 30 миллионов рублей.
Юрий Соболев, Прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Пермского края: "Перспективы погашения в принципе есть, поскольку по делу арестованы ряд объектов недвижимости. Потерпевшие могут, если не в полном объеме, то частично получить средства".
Есть в этом деле и еще одна неприглядная цифра. Потрадавшие вкладчики "Ковчега" - люди в основном пожилые. Разбирательство длилось 9 долгих лет и до сегодняшнего приговора 244 человека попросту не дожили.
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