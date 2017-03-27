УФАС: проект корпуса инфекционной больницы в Перми должен разработать «Гипроздрав»

Пермское УФАС России признало обоснованной жалобу АО «Гипроздрав» на действия Управления капитального строительства Пермского края при проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство в Перми нового корпуса клинической инфекционной больницы №1. Итоги закупки были подведены 30 января. На конкурс поступило 4 заявки, однако всем требования документации соответствовала только одна заявка – АО «Гипроздрав». Максимальная цена контракта составила порядка 24 млн. рублей. При этом ценовое предложение АО «Гипроздрав» составило 12 млн.





В установленный законом срок АО «Гипроздрав» направило в адрес заказчика подписанный экземпляр контракта, а также уведомление о направлении банковской гарантии. 28 февраля заказчик получил от АО «Гипроздрав» все необходимые документы, однако в тот же день признал организацию уклонившейся от заключения контракта по причине не предоставления банковской гарантии. Организация обжаловала действия заказчика в антимонопольной службе.



Антимонопольная служба выдала заказчику предписание об отмене протокола о признании АО «Гипроздрав» уклонившимся от заключения контракта. В срок до 10 апреля краевой УКС обязан совершить действия, направленные на заключение государственного контракта с АО «Гипроздрав», и до 11 апреля уведомить об этом антимонопольную службу.