УФАС: проект корпуса инфекционной больницы в Перми должен разработать «Гипроздрав»
УКС по Пермскому краю обязан выполнить действия, направленные на заключение контракта на выполнение работ по проектированию нового корпуса инфекционной больницы
Пермское УФАС России признало обоснованной жалобу АО «Гипроздрав» на действия Управления капитального строительства Пермского края при проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство в Перми нового корпуса клинической инфекционной больницы №1. Итоги закупки были подведены 30 января. На конкурс поступило 4 заявки, однако всем требования документации соответствовала только одна заявка – АО «Гипроздрав». Максимальная цена контракта составила порядка 24 млн. рублей. При этом ценовое предложение АО «Гипроздрав» составило 12 млн.
В установленный законом срок АО «Гипроздрав» направило в адрес заказчика подписанный экземпляр контракта, а также уведомление о направлении банковской гарантии. 28 февраля заказчик получил от АО «Гипроздрав» все необходимые документы, однако в тот же день признал организацию уклонившейся от заключения контракта по причине не предоставления банковской гарантии. Организация обжаловала действия заказчика в антимонопольной службе.
Антимонопольная служба выдала заказчику предписание об отмене протокола о признании АО «Гипроздрав» уклонившимся от заключения контракта. В срок до 10 апреля краевой УКС обязан совершить действия, направленные на заключение государственного контракта с АО «Гипроздрав», и до 11 апреля уведомить об этом антимонопольную службу.
Антон Удальев, и.о. руководителя Пермского УФАС России:
- У заказчика не было оснований для признания АО «Гипроздрав» уклонившимся от заключения контракта. Если бы такие основания все-таки были, то организацию необходимо было включать в реестр недобросовестных поставщиков. Если говорить о статистике рассмотрения заявлений о включении в РНП, то примерно в половине случаев УФАС фиксирует со стороны заказчиков злоупотребление своим правом о включении организаций в реестр.
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