Наркодилера отправили есть тюремную баланду

Жителя Перми за незаконный оборот наркотических средств приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

В ходе судебного следствия было установлено, что обвиняемый освободился в феврале 2016 года, но, оказавшись на воле, вновь продолжил совершать преступления.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя признал гражданина виновным в совершении незаконного хранения, приобретения и сбыта наркотических средств в крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Индустриального района г. Перми, окончательное наказание - лишение свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.