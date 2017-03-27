Наркодилера отправили есть тюремную баланду
Жителя Перми за незаконный оборот наркотических средств приговорили к 8,5 годам лишения свободы.
В ходе судебного следствия было установлено, что обвиняемый освободился в феврале 2016 года, но, оказавшись на воле, вновь продолжил совершать преступления.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя признал гражданина виновным в совершении незаконного хранения, приобретения и сбыта наркотических средств в крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Индустриального района г. Перми, окончательное наказание - лишение свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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