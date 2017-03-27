На бесплатную экскурсию с Владимиром Гурфинкелем
Пермский академический Театр - Театр продлил работу выставки, посвященной Зиновию Корогодскому. Только 27 марта в день театра у пермяков есть возможность бесплатно совершить экскурсию по экспозиции вместе с главным режиссером ТТ и знатным рассказчиком Владимиром Гурфинкелем. Первое путешествие запланировано на 15:30, второе - на 16:30. Количество мест ограничено, поэтому желающие должны подать заявку на электронный адрес театра-театра: 2teatr@gmail.com.
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