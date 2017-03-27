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Пермяк погиб в бою с террористами в Чечне

Золотов

В России проходят мероприятия, посвящённые Дню войск национальной гвардии России. В Перми - торжественно построение.

В Чечне в результате перестрелки с боевиками, пытавшимися проникнуть в воинскую часть, геройски погиб наш земляк, боец Росгвардии Ильдус Кучукбаев. У Ильдуса Кучукбаева в Перми осталась жена и маленькая дочь. За десять дней до своей гибели 14 марта боец Росгвардии отметил 32-летие. 24 марта память погибших почтили их коллеги по Росгвардии.

"В Чеченской Республике группа вооруженных бандитов попыталась проникнуть на территорию военного городка. Все бандиты были уничтожены. В ходе боестолкновения погибли шестеро наших военнослужащих. Ценой своей жизни они спасли сослуживцев и их семьи. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в это трудное для них время", - отметил генерал армии Виктор Золотов.

Метки: в Перми, в России, Преступления, Происшествия

Опубликовано: 27.03.2017 в 15:20 в рубрике - Новости T7-inform

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