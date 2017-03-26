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Детский отдых с бюджетной поддержкой

 

 отдых

В Перми уже началась подготовка к летней оздоровительной кампании. В городском департаменте социальной политики напомнили родителям, как получить бюджетную поддержку на отдых и оздоровление своего ребенка.

В этом году пермские родители традиционно могут получить компенсацию части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, или сертификат на оздоровление и отдых детей. Размер поддержки, как и в прошлом году, зависит от величины среднемесячного дохода либо социального статуса семьи. А вот правила получения сертификата и компенсации несколько изменились: в 2017 году бюджетная поддержка предоставляется только детям, имеющим постоянную регистрацию на территории города Перми. Родителям следует заранее озаботиться наличием подтверждающего документа и своевременно обратиться в миграционную службу, поскольку сроки изготовления таких справок составляют до 30 дней.

Заявления на получение компенсации в департаменте социальной политики администрации города принимаются до 30 июня. А пункты выдачи сертификатов откроются в начале апреля. Информация об адресах пунктов будет размещена на официальном сайте администрации Перми gorodperm.ru. На этом же сайте в разделе «Семья и детство»/«Оздоровительная кампания» можно найти перечень документов, необходимых для получения компенсации или сертификата, и другую информацию о бюджетной поддержке детского отдыха. Интересующие вас вопросы задавайте по телефонам: 212-10-15, 212-31-44.

Метки: в Перми, Власть, Общество

Опубликовано: 26.03.2017 в 17:56 в рубрике - Новости T7-inform

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