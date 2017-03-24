Портал госуслуг расширяет функционал
На Едином портале государственных услуг появилось 28 новых услуг, которые пользователи могут получить в электронном виде. Пользователям, в частности, стали доступны услуги Росприроднадзора (выдача разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу), Минкультуры (выдача свидетельства на право вывоза или временного вывоза культурных ценностей с территории РФ), Роспатента, а также Федеральной таможенной службы (ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности).
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