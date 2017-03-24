Пермский ученый изобрел нанобатарейку для смартфонов
Пермский ученый получил полмиллиона рублей на создание батареек для смартфонов. Разработка представляет собой высокоэффективную "батарейку", внутри которой находится наноматериал. Она отличается от подобных батарей высокой скоростью зарядки, энергоемкостью и возможностью получать большие токи при эксплуатации. Новые батарейки могут использоваться как для питания лазеров, роботов и квадракоптеров, так и для облегчения запуска автомобилей зимой.
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