Из Перми открываются полеты в Нижнекамск
Из Перми можно будет лететь в Нижнекамск. Полеты будет выполнять авиакомпания "Комиавиатранс" три раза в неделю. Рейсы откроются с 27 марта. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам на самолетах L-410 вместимостью до 19 пассажиров. Стоимость билета составит 5500 рублей, сообщает пресс-служба нижнекамского аэропорта Бегишево. Кроме Перми авиаперевозчик открывает из Нижнекамска рейсы в Самару. Данное направление попало в программу субсидирования региональных пассажирских перевозок, стоимость билета составит от 2258 рублей.
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