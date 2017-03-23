За рухнувшее на машину дерево ответит «управляшка»
Управляющая компания выплатит пермяку 130 тысяч рублей за рухнувшее на машину дерево. Инцидент произошел летом прошлого года возле дома по улице Ласьвинской. После попыток разрешить ситуацию мирным путем владелец автомобиля обратился в суд. В итоге коммунальщиков обязали выплатить пермяку компенсацию 130 тысяч рублей - именно в такую сумму обошелся ремонт иномарки.
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