Реклама квест-рума с «голосом президента» признана незаконной
Пермское УФАС России установило факт нарушения статьи 5 Федерального закона «О рекламе» в действиях ООО «Альянс-инвест». В январе 2017 года на основании договора между «Пермской радиовещательной компанией» (рекламораспространитель) и «Альянс-инвест» (рекламодатель) в эфире радиостанции «Болид» транслировался рекламный ролик с «голосом Путина». Ролик был выполнен в стилистике новогоднего послания. При его прослушивании у потребителей создавалось впечатление, что в ролике используется голос президента РФ В.В. Путина. Дело по признакам нарушения закона «О рекламе» было возбуждено после поступления обращения частного лица.
Согласно статье 5 федерального закона «О рекламе», недостоверной может быть признана реклама, которая содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении. В связи с тем, что ролик уже снят с эфира, Пермское УФАС России не выдало предписание об устранении нарушения. ООО «Альянс-инвест», как субъект малого предпринимательства, не будет оштрафован. Пермское УФАС России выдало ООО «Альянс-инвест» предупреждение, согласно которому следующие нарушение статьи 5 закона «О рекламе» повлечет за собой административное наказание.
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