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← Чемпионат России по фристайлу: чусовляне впереди

В театр со скидкой

ТЮЗ

Пермский театр юного зрителя присоединился к федеральной акции "Театр.Go".  Только один день - 27 марта - билеты на спектакли можно купить со скидкой 20%. В акции участвуют более 100 театров из 17 городов России, в том числе Театр им. Вахтангова, "Сатирикон", "Школа современной пьесы", Российский академический Молодежный театр, Театр им. Ленсовета и многие другие. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 23.03.2017 в 15:36 в рубрике - Новости T7-inform

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← Чемпионат России по фристайлу: чусовляне впереди

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