В театр со скидкой

Пермский театр юного зрителя присоединился к федеральной акции "Театр.Go". Только один день - 27 марта - билеты на спектакли можно купить со скидкой 20%. В акции участвуют более 100 театров из 17 городов России, в том числе Театр им. Вахтангова, "Сатирикон", "Школа современной пьесы", Российский академический Молодежный театр, Театр им. Ленсовета и многие другие.