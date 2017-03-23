В театр со скидкой
Пермский театр юного зрителя присоединился к федеральной акции "Театр.Go". Только один день - 27 марта - билеты на спектакли можно купить со скидкой 20%. В акции участвуют более 100 театров из 17 городов России, в том числе Театр им. Вахтангова, "Сатирикон", "Школа современной пьесы", Российский академический Молодежный театр, Театр им. Ленсовета и многие другие.
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