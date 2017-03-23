Чемпионат России по фристайлу: чусовляне впереди
В Чусовом продолжают разыгрывать награды чемпионата России по фристайлу. В 4-й соревновательный день хозяева снова на пьедестале почёта. В индивидуальном могуле первенствовали чусовляне Андрей Махнев и Регина Рахимова. "Серебро" завоевали Сергей Волков и Марика Пертахия, "бронзу" - Егор Ануфриев и Анастасия Смирнова.
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