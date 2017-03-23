Новая сцена оперного театра - где строить?

Мэрии не удалось освободить потенциальный участок под строительство новой сцены оперного театра. Об этом сообщает Business Class. В арбитражном суде завершилось одно из судебных разбирательств между мэрией и застройщиком квартала № 5 ООО "Авенида". Квартал, ограниченный улицами Попова, Окулова, Осинской и Монастырской, в 2005 году был отдан в аренду. В департаменте полагают, что застройщик мог успеть возвести за это время жилье, поэтому департамент земельных отношений может на правах арендодателя вернуть земельный участок. В свою очередь, в обществе указывают на то, что на этом участке находилось более 15 многоквартирных домов, которые были расселены инвестором. По словам представителя "Авениды", администрация нарушает права компании, дольщиков и правообладателя одного из участков в квартале, на чьей земле стоит фундамент недостроенного дома.