Регина Рахимова блеснула на родных склонах
Лидер российской сборной по фристайлу чусовлянка Регина Рахимова блеснула на родных склонах. В Чусовом состоялся финал Кубка России по фристайлу в дисциплине могул. У женщин Регина Рахимова не оставила шансов конкуренткам. Третье место заняла Анастасия Смирнова. У мужчин "серебряную" медаль завоевал Андрей Махнёв. Все представители Чусового.
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