Ни «Кухни Кристина», ни денег...
В суде Индустриального района началось рассмотрение уголовного дела, на скамье подсудимых - руководитель ООО «Мебель на заказ». Как сообщили в прокуратуре Индустриального района, работая под брендом "Кухни Кристина", в период с декабря 2014 по май 2015 мужчина заключал договоры подряда на изготовление и установку кухонных гарнитуров, получал денежные средства от покупателей, а кухни не изготавливал. Потерпевшим причинен ущерб на сумму 5 995 523 рублей - органами предварительного расследования ущерб квалифицирован как особо крупный.
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