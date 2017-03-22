В Единой Лиге ВТБ, молодежка "ПАРМЫ" проиграла в упорной борьбе в первом матче в Самаре - 72:65. Сказалось отсутствие по болезни трёх опорных игроков. В условиях ограниченных возможностей- Кириллу Архипову удалось сделал "дабл-дабл" (18 очков +12 подборов). По 18 очков также забили Александр Платунов и Максим Хозяшев. На сегодняшний день резервисты Пармы занимают 7 строчку турнирной таблицы. В их активе: 16 побед и 17 поражений. И о таком результате главная команда клуба может только мечтать. На счету основы Пармы - ноль выигранных матчей.