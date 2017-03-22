Легендарному генералу посвящается

В Перми в спортивном комплексе "Победа" 25 марта пройдет первенство по армейскому рукопашному бою. Соревнования проводятся в рамках традиционного III краевого турнира, который посвятили Герою Советского Союза, фактически основателю российского десанта генералу Василию Маргелову. В мероприятии примут участие более 120 спортсменов, представляющих 15 команд из Перми и края, будут разыграны медали в разных весовых категориях среди юношей призывного возраста 16-17 лет и мужчин в возрасте от 18 лет и старше.