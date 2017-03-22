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В Осе готовятся к приезду потомка Витуса Беринга

Оса

В рамках проекта «Маршрутами Великой северной экспедиции» с 26 по 31 марта в Пермский край приезжает потомок командора Витуса Беринга – Марат Беринг. В Осе гость проведет два дня – 26 и 27 марта. В программе визита: встреча с учащимися школы №3, главой города и общественностью. Также Марат Беринг посетит Пермь, Соликамск и Кунгур.

В Осинском краеведческом музее построена экспозиция, посвященная пребыванию Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга в Осе. Представлены документы, материалы из раскопок на территории Осинского района, предметы быта XXVII-XVIII, средства передвижения и т.д.

17 апреля 1733 года императрица Анна Иоанновна подписала указ об организации Второй Камчатской экспедиции. Возглавить ее поручили Берингу. Расходы на предприятие составляли свыше 360 тысяч рублей. Экспедиция проходила вдоль Сибири к берегам Северной Америки и Японии. Офицеры и ученые впервые описали отдельные участки побережья Северного Ледовитого океана, американский берег и подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой. Они нанесли на карту Южные Курильские острова, обследовали Камчатку, Охотское море и побережье Японии. Экспедиция длилась 10 лет (с 1733 по 1743 гг.). В Осу участники экспедиции прибыли 19 сентября 1733 года на шести судах. В ожидании зимней дороги Беринг и другие участники Камчатской экспедиции занимались приобретением подвод для грузов, другого снаряжения и провианта. В Осе было изготовлено 200 саней для зимника, сообщили авторы проекта.

В рамках проекта «Ось Прикамья» член Русского географического общества и издатель Ильдар Маматов, а также жители Прикамья предлагают восстановить маршрут Великой Северной экспедиции, в которую более 280 лет назад отправились российские офицеры под руководством «русского Колумба» – Витуса Беринга. 

Справка:

Беринг Марат Талгатович, один из потомков мореплавателя Витуса Беринга. Родился  04.09.1956 в г. Ташкенте (Узбекская ССР),  выпускник Ташкентского высшего общевойскового Ордена Красной Звезды командного училища им. В.И.Ленина. В настоящее время М.Т.Беринг - офицер запаса, преподаватель кадетской школе г. Бийска.

Марат Беринг приезжает в Прикамье с воспитанниками кадетской школы г.Бийска (Алтайский край).

Метки: в Пермском крае, Культура, Общество

Опубликовано: 22.03.2017 в 11:36 в рубрике - Новости T7-inform

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