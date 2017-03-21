Пермские кардиохирурги провели уникальную операцию

Хирурги Пермского краевого кардиодиспансера провели уникальную операцию пожилому пациенту с ишемической кардиомиопатией, у которого были увеличены полости сердца, и оно с трудом сокращалось. Сердце мужчины из Менделеево было настолько изношено, что не выдерживало малейшей нагрузки. Пациент 8 месяцев назад перенес инфаркт миокарда. Одышка и ограничение физической активности вызваны тяжелой митральной недостаточностью, значительным расширением полостей сердца. Оно имело шаровидную форму и с трудом сокращалось, - говорит сердечно-сосудистый хирург кардиодиспансера Ольга Арусланова. Кардиохирурги выполнили пластику митрального клапана и уменьшили полость левого предсердия.

Проведение операции было сопряжено с высоким риском для жизни пациента, но другой возможности помочь ему не было. Послеоперационный период протекал тяжело, но постепенно сердце адаптировалось к новым условиям, а левый желудочек приобрел обычную форму.