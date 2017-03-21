Пермский трамвай потерял «рога»
У трамвая маршрута №11 во время движения отломился пантограф. "Рога" повисли на проводах. Фотографии в соцсетях выложили очевидцы. Инцидент произошел на Шоссе Космонавтов недалеко от ост. Свиязева. Вагон внезапно остановился. Транспорт остался без электричества. Эвакуировали застрявший трамвай спустя час. Он был доставлен в депо для ремонта.
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