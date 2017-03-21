Пермяки смогут увидеть атмосферу Венеры

Пермяки, вооружившись хорошими биноклями или любительскими телескопами, смогут увидеть атмосферу Венеры. Как рассказали в Пермском планетарии, увидеть саму Венеру не получится, но через любительские телескопы можно будет разглядеть ее атмосферу, через которую преломятся солнечные лучи. Сделать это можно будет 25 марта с 7:00 до 19:20 - просто взгляните на солнечный диск через бинокли или любительский телескоп со специальным солнечным фильтром.