ФАС России начала проверку производителей битума







Федерльная антимонопольная служба начинала проверку обоснованности роста цен на битум, используемый в дорожном строительстве. Проверка проводится во исполнение поручения Правительства РФ, а также в порядке контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Компании, реализующие оптовые сделки нефтяного дорожного битума на внутренний рынок и на экспорт, должны предоставить всю необходимую для анализа информацию по запросу ФАС России в срок до 29 марта 2017 года.



Дмитрий Махонин, начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:



- Цена на битум в этом году выросла уже на 50-70% в сравнении со среднероссийскими ценами в прошлом году. Такие скачки цен в начале сезона, безусловно, вызывают наше беспокойство. Сейчас наша задача – оперативно провести анализ цен и разобраться в объективности их изменений. Эта проверка особенно актуальна в преддверии летнего сезона, когда органы местного самоуправления и краевые власти активно проводят работы по ремонту и реконструкции дорог и городских улиц. Так, например, в Пермском крае в 2017 году запланированы работы по капитальному ремонту дорог на сумму более 560 млн. рублей. Разумеется, стоимость битума напрямую влияет на стоимость ремонта дорог, поэтому к вопросам ценообразования данного продукта необходимо отнестись очень внимательно.