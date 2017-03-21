В Перми продавали подозрительный лук-севок

В Перми сотрудниками Управления Россельхознадзора по Пермскому краю было выявлено нарушение законодательства РФ в области семеноводства с/х растений. Гражданин г. Перми Путилов А.А. реализовывал лук-севок, в количестве 10 кг, без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества, тем самым нарушил ст. 31 ФЗ №149-ФЗ «О семеноводстве» от 17.12.97 «Реализация и транспортировка партий семян», а также п. 2.1 гл. II Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, утвержденного Приказом от 18.10.1999 г. №707 «Требования к семенам при реализации».

По данному факту инспектором вынесено постановление-квитанция о привлечении к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки обработки хранения, реализации транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений), назначено административное наказание.