Коммунальный мост: как избежать заторов?

На Коммунальном мосту в Перми предложили ввести реверсивное движение: утром - в три полосы в сторону городского центра, вечером - в три полосы на правый берег- это инициатива минтранса как возможный вариант, чтобы в пиковые часы увеличить проходимость. Сейчас в Перми выбирают место для строительства третьего моста через Каму.