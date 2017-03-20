Коммунальный мост: как избежать заторов?
На Коммунальном мосту в Перми предложили ввести реверсивное движение: утром - в три полосы в сторону городского центра, вечером - в три полосы на правый берег- это инициатива минтранса как возможный вариант, чтобы в пиковые часы увеличить проходимость. Сейчас в Перми выбирают место для строительства третьего моста через Каму.
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