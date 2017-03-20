20 марта - Международный день без мяса
Пермяков призывают на 1 день исключить животную пищу из рациона. Международный день без мяса отмечают во всём мире 20 марта. В этот день люди пробуют не употреблять мясные продукты на завтрак, обед и ужин, а магазины и рестораны прекращают продажу мяса и мясных блюд, чтобы организм не испытывал недостатка в белке, советуют употреблять в пищу орехи и бобовые.
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