20 марта - Международный день без мяса

Пермяков призывают на 1 день исключить животную пищу из рациона. Международный день без мяса отмечают во всём мире 20 марта. В этот день люди пробуют не употреблять мясные продукты на завтрак, обед и ужин, а магазины и рестораны прекращают продажу мяса и мясных блюд, чтобы организм не испытывал недостатка в белке, советуют употреблять в пищу орехи и бобовые.