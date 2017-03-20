В Лысьве выявили случай бешенства

Согласно срочного отчета от 02.03.2017 «О выявлении карантинных и особо опасных болезней животных по результатам лабораторных исследований» ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр» при проведении лабораторного исследования головного мозга лисы, поступившего 28 февраля текущего года из г. Лысьва Пермского края, подтвержден диагноз - бешенство животных.

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю призывает быть внимательными и осторожными при общении с неизвестными животными и животными с необычным поведением.