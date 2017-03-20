Стопроцентный адреналин - это пейнтбол!

Начинающие пейнтболисты смогли выпонить первый спортивный разряд. В Перми прошел второй этап Кубка России по пейнтболу - соревнования, заявки на которые подали спортсмены из Пермского края, Свердловской области, Ижевска, Уфы, Самары, Югорска и других городов. Призерам турнира присвоили спортивные звания. У начинающих любителей стрельбы цветными снарядами также была возможность повысить свой разряд - до первого или КМС.