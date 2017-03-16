Театр-Театр отметил юбилей с размахом

Театру-Театру 90! История пермской драмы началась с революционного спектакля "Броненосец Потемкин". В 2017 году главный подарок театра своим зрителям стал 7-й Международный театральный фестиваль "Пространство режиссуры". Поэтому завершить фестиваль и праздновать юбилей было решено в один день.

В юбилейный вечер вся труппа Пермского академического театра - театра отправилась на поиски концертного рояля. Новый музыкальный инструмент здесь ждали с начала сезона и вот долгожданный момент - обещанный подарок появляется на сцене. Первыми сыграть на рояле доверили пианисту Московской филармонии Евгению Михайлову, композиторам Лоре Квинт, Виталию Истомину.





В этот вечер в зале собрались постоянные зрители, давние друзья и коллеги Театра-Театра. Для них артисты показали фрагменты мюзиклов из прошлого, текущего и будущего репертуара. Например, отрывки из спектаклей "Жизнь человека", "Восемь женщин", "На всякого мудреца довольно простоты", "Винил".



История Пермской драмы началась в 1927 году с театра рабочей молодежи, в 39-м его переименовали в драматический , а в 2004-м театр стал музыкальным, спустя три года сменил название на Театр-Театр. Новая жизнь здесь началась с приходом Бориса Мильграма на пост художественного руководителя.

Борис Мильграм, художественный руководитель: "Я понимал, что много моих коллег ходят с какими-то замыслами, которые не могут осуществить в репертуарных театрах, и тогда я захотел театр, я захотел его придумать, сделать каким-то таким , чтобы там была такая вольница для режиссеров, чтобы они могли здесь сочинять то, что в привычном театре им не дают".



Приходя в студенческие годы в пермскую драму как зритель, Борис Мильграм и не думал, что когда-то будет ее художественным руководителем. Он помнит театр еще в те времена, когда труппа жила в здании нынешнего ТЮЗа. И только в 1981 году Пермский драматический театр переехал в новое построенное здание на улице Ленина, где и находится по сей день.

Михаил Гасенегер в Театре-Театре работает двадцать семь лет. На сцене актер создал целую галерею типов из классической и современной литературы. Играл в "Униженных и оскорбленных", в "Мелком бесе" , в "Варварах" , в "Горе от ума". Но первая его роль была вообще без слов, - это был пожилой стражник в "Белоснежке".

Михаил Гасенегер, актер Пермского академического Театра - театра: "Так руководитель театра проверял вновь прибывших артистов на вшивость. Театр принял меня не скажу, что сразу как родного, надо было завоевать авторитет и доказать, что ты можешь работать в этом театре, я начал активно работать здесь и до сих пор работаю - и очень счастлив!".

Сегодня в свои 90 Пермский академический Театр-Театр, как сказал, Константин Райкин - живой, а Борис Мильграм добавил - настоящий, энергичный, стремящийся в завтрашний день и с удовольствием проживающий сегодня.